В Киеве создают один из первых безбарьерных маршрутов

Безбарьерный маршрут. Фото: Freepic

В Киеве появится один из первых десяти безбарьерных маршрутов. Он должен сделать передвижение по городу более комфортным для людей с инвалидностью.

Об этом сообщила корреспондент Ирина Доля в эфире программы День.LIVE.

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По ее словам, новый маршрут будет начинаться в Соломенском районе, возле местного ЦПАУ, и будет простираться до жилого комплекса "Кадетская роща".

Он будет охватывать важные социальные объекты — Институт кардиологии, медицинские амбулатории, почтовые отделения, продуктовые магазины и другие необходимые места. Уже установлены пандусы, но пока не везде бордюры полностью адаптированы к движению автобусов, что создает определенные трудности для людей на инвалидных колясках.

В КГГА уверяют, что на светофорах будут установлены звуковые маячки, чтобы помочь людям с нарушениями зрения безопасно переходить дороги. Обслуживать маршрут будет автобус №9К.

Хотя точные даты завершения работ пока не определены, важно то, что безбарьерность постепенно переходит из стадии идей и презентаций в реальность, делая Киев более доступным для всех жителей.

Ранее депутат Киевсовета Андрей Витренко сообщал, что сейчас столицу Украины трудно считать инклюзивным городом. В то же время в Киеве планируют обустроить только 92 безбарьерных перехода, тогда как нужно тысячи.

Кроме того, журналист Александр Саюн провел эксперимент и проверил, действительно ли Киев - безбарьерный город.