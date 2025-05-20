У Києві створюють один із перших безбар’єрних маршрутів

Безбар'єрний маршрут. Фото: Freepic

У Києві з’явиться один із перших десяти безбар’єрних маршрутів. Він має зробити пересування містом більш комфортним для людей з інвалідністю.

Про це повідомила кореспондентка Ірина Доля в ефірі програми День.LIVE.

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За її словами, новий маршрут розпочинатиметься в Солом’янському районі, біля місцевого ЦНАПу, і простягатиметься до житлового комплексу "Кадетський гай".

Він охоплюватиме важливі соціальні об’єкти — Інститут кардіології, медичні амбулаторії, поштові відділення, продуктові магазини та інші необхідні місця. Уже встановлені пандуси, але поки що не всюди бордюри повністю адаптовані до руху автобусів, що створює певні труднощі для людей на інвалідних візках.

У КМДА запевняють, що на світлофорах будуть встановлені звукові маячки, аби допомогти людям з порушеннями зору безпечно переходити дороги. Обслуговуватиме маршрут автобус №9К.

Хоча точні дати завершення робіт поки що не визначені, важливо те, що безбар’єрність поступово переходить із стадії ідей та презентацій у реальність, роблячи Київ більш доступним для всіх мешканців.

Раніше депутат Київради Андрій Вітренко повідомляв, що наразі столицю України важко вважати інклюзивним містом. Водночас у Києві планують облаштувати лише 92 безбар’єрні переходи, тоді як потрібно тисячі.

Крім того, журналіст Олександр Саюн провів експеримент та перевірив, чи дійсно Київ — безбар'єрне місто.