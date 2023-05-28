В Киеве облили красной краской доску писателя Булгакова

Доска писателя Михаила Булгакова. Фото: facebook Олег Слабоспицкий

В воскресенье, 28 мая, на фасаде Киевского "Музея Булгакова", расположенного на Андреевском спуске, неизвестные осуществили акт вандализма. Неизвестные люди забросали красной краской вновь восстановленную мемориальную табличку, посвященную русскому литератору Михаилу Булгакову.

Об этом сообщает Деколонизация. Украина.

Читайте также:

Доска Булгакова залита краской

Предполагается, что данный поступок был актом протеста активистов против образа Украины, представленного в произведениях Булгакова. Возможно, это также является реакцией на текущий процесс дерусификации и противостояние с восприятием России как агрессора. Красный цвет на табличке Булгакова, вероятно, символизирует кровь украинцев, погибающих в борьбе с российским агрессором.

Мемориальная табличка была обновлена недавно, с ее помощью убрали надписи на русском языке. Это произведение искусства украшает фасад "Музея Булгакова", находящегося по адресу: Андреевский спуск, 13а.

Ответственным за его обновление стал филиал коммунального музея Киева. Museum of Kyiv - известный как "Литературно-мемориальный музей М. Булгакова", торжественно представил новую мемориальную табличку, посвященную Михаилу Булгакову, которого они описывают как украинофоба и символа русского мира.

Облитая краской доска Булгакова. Фото: Деколонизация. Украина

Напомним, что в Токийском дворце в Париже картину швейцарской художницы Мириам Кан посетитель облил темно-красной краской. Работа написанная от впечатлений после увиденного в освобожденной от российских оккупантов Бучи.