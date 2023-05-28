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У Києві облили червоною фарбою дошку письменника Булгакова

28 травня 2023 17:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві облили червоною фарбою дошку письменника Булгакова
Дошка письменника Михайла Булгакова. Фото: facebook Олег Слабоспицький
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У неділю, 28 травня, на фасаді Київського "Музею Булгакова", розташованого на Андріївському узвозі, невідомі здійснили акт вандалізму. Невідомі люди закидали червоною фарбою нововідновлену меморіальну табличку, присвячену російському літератору Михайлу Булгакову.

Про це повідомляє Деколонізація. Україна.

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Передбачається, що цей вчинок був актом протесту активістів проти образу України, представленого у творах Булгакова. Можливо, це також є реакцією на поточний процес дерусифікації та протистояння зі сприйняттям Росії як агресора. Червоний колір на табличці Булгакова, ймовірно, символізує кров українців, котрі гинуть у боротьбі з російським агресором.

Меморіальну табличку було оновлено нещодавно, з її допомогою прибрали написи російською мовою. Цей витвір мистецтва прикрашає фасад "Музею Булгакова", що знаходиться за адресою: Андріївський узвіз, 13а.

Відповідальною за його оновлення стала філія комунального музею Києва. Museum of Kyiv - відомий як "Літературно-меморіальний музей М. Булгакова", урочисто представив нову меморіальну табличку, присвячену Михайлу Булгакову, якого вони описують як українофобу та символ російського світу.

Михайло Булгаков
Облита фарбою дошка Булгакова. Фото: Деколонізація. Україна

Нагадаємо, що у Токійському палаці в Парижі картину швейцарської художниці Міріам Кан відвідувач облив темно-червоною фарбою. Робота написана від вражень після побаченого у звільненій від російських окупантів Бучі.

 

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