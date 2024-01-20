В Киеве облили красками мурал Сони Морозюк

Облитый красками мурал Сони Морозюк. Фото: Суспільне

В Киеве неизвестные облили красными красками мурал, который создала художница Соня Морозюк. Под картиной также появилась надпись "Коррупция = поражение".

Об этом сообщает Суспільне.

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В столице на улице Мечникова Соня Морозюк на одной из многоэтажек в марте 2023 создала мурал. Он нарисован символическими для Украины сине-желтыми красками, на нем есть надпись "Что круче, чем семья в 44 млн?".

Стенопись была создана за счет продажи картины художницы. Ее купили на благотворительном аукционе за 250 тысяч гривен.

Облитый красками мурал Сони Морозюк. Фото: Суспільне

Сейчас стенопись выглядит иначе. Неизвестные облили красными красками мурал и добавили надпись "Коррупция = поражение". Вероятно, такие действия неизвестных вызваны причастностью Сони Морозюк к семье Гринкевичей, обвиняемых в хищении средств на поставку одежды для бойцов ВСУ.

Облитый красками мурал Сони Морозюк. Фото: Суспільне

Напомним, Соня Морозюк заявила, что разорвала помолвку с Романом Гринкевичем, подозреваемым в хищении денег Минобороны. Также художница решила, что сделает с подарками от него.

Добавим, художница София Морозюк, недавно объявившая о решении не выходить замуж за своего избранника Романа Гринкевича, оказалась вовлечена в одно и то же уголовное дело о коррупционных схемах в процессе закупок для ВСУ. АРМА обнаружила, что у Морозюка есть две квартиры, которые, как предполагается, могут быть связаны с участниками этого дела.