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У Києві облили фарбами стінопис Соні Морозюк

20 січня 2024 11:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві облили фарбами стінопис Соні Морозюк
Облитий фарбами мурал Соні Морозюк. Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві невідомі облили червоними фарбами стінопис, який створила художниця Соня Морозюк. Під картиною також з'явився напис "Корупція = поразка".

Про це повідомляє Суспільне.

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У столиці на вулиці Мечникова Соня Морозюк на одній із багатоповерхівок у березні 2023 року створила стінопис. Мурал намальований символічними для України синьо-жовтими фарбами, на ньому є надпис "Що крутіше, ніж сім'я у 44 млн?". 

Стінопис був створений коштом від продажу картини художниці. Її купили на благодійному аукціоні за 250 тисяч гривень. 

Облитий фарбами мурал Соні Морозюк
Облитий фарбами мурал Соні Морозюк. Фото: Суспільне

Нині стінопис має інакший вигляд. Невідомі облили червоними фарбами стінопис і додали напис "Корупція = поразка". Ймовірно, такі дії невідомих спричинені причетністю Соні Морозюк до сім'ї Гринкевичів, яких обвинувачують у розкраданні коштів на постачання одягу для бійців ЗСУ.

Облитий фарбами мурал Соні Морозюк
Облитий фарбами мурал Соні Морозюк. Фото: Суспільне

Нагадаємо, Соня Морозюк заявила, що розірвала заручини з Романом Гринкевичем, якого підозрюють у розкраданні грошей Міноборони. Також мисткиня вирішила, що зробить з подарунками від нього.

Додамо, художниця Софія Морозюк, яка нещодавно оголосила про рішення не виходити заміж за свого обранця Романа Гринкевича, виявилася залученою до однієї і тієї ж кримінальної справи про корупційні схеми в процесі закупівель для ЗСУ. АРМА виявило, що Морозюк має дві квартири, які, як передбачається, можуть бути пов'язані з учасниками цієї справи.

корупція
Україна
мурал
Ігор Гринкевич
Соня Морозюк

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