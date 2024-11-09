В Киеве во время ремонта в доме рухнула стена — пострадал мужчина

В Киеве рухнула стена дома — из-под завалов достали мужчину
В Шевченковском районе Киева во время ремонта в доме произошел обвал кирпичной стены. Спасатели извлекли из-под завалов пострадавшего мужчину.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева в Facebook в субботу, 9 ноября.
В Киеве рухнула стена дома
Сообщения о том, что в доме по улице Евгения Чикаленко в Киеве во время ремонтных работ на одного из работников упала стена, спасатели получили 9 ноября в 12:30.
"В двухэтажном жилом доме, на первом этаже во время ремонтных работ на одного из работников упала стена весом около 500 кг", — говорится в сообщении.
В результате мужчине зажало ногу и понадобилась помощь спасателей.
С помощью спецоборудования мужчину деблокировали и передали медикам, которые доставили пострадавшего в больницу.
Напомним, в Сумской области спасатели ГСЧС во время аварийно-спасательных работ после обстрела 6 ноября достали из-под завалов женщину.
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