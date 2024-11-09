В Киеве во время ремонта в доме рухнула стена — пострадал мужчина

Спасатели на месте обрушения в Киеве. Фото: ГСЧС

В Шевченковском районе Киева во время ремонта в доме произошел обвал кирпичной стены. Спасатели извлекли из-под завалов пострадавшего мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева в Facebook в субботу, 9 ноября.

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Сообщения о том, что в доме по улице Евгения Чикаленко в Киеве во время ремонтных работ на одного из работников упала стена, спасатели получили 9 ноября в 12:30.

"В двухэтажном жилом доме, на первом этаже во время ремонтных работ на одного из работников упала стена весом около 500 кг", — говорится в сообщении.

Киевские спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве стена привалила рабочего. Фото: ГСЧС Киева

В результате мужчине зажало ногу и понадобилась помощь спасателей.

С помощью спецоборудования мужчину деблокировали и передали медикам, которые доставили пострадавшего в больницу.

Спасатели деблокируют пострадавшего. Фото: ГСЧС Киева

Пострадавшего несут в "скорую". Фото: ГСЧС Киева

Напомним, в Сумской области спасатели ГСЧС во время аварийно-спасательных работ после обстрела 6 ноября достали из-под завалов женщину.

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