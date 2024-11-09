У Києві під час ремонту в будинку рухнула стіна — постраждав чоловік

Рятувальники на місці обвалу в Києві. Фото: ДСНС

У Шевченківському районі Києва під час ремонту в будинку стався обвал цегляної стіни. Рятувальники дістали з-під завалів постраждалого чоловіка.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва у Facebook у суботу, 9 листопада.

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Повідомлення про те, що в будинку по вулиці Євгена Чикаленка у Києві під час ремонтних робіт на одного з працівників впала стіна, рятувальники отримали 9 листопада о 12:30.

"У двоповерховому житловому будинку, на першому поверсі під час ремонтних робіт на одного з працівників впала стіна вагою близько 500 кг", — йдеться в повідомленні.

Київські рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Києва

У Києві стіна привалила робочого. Фото: ДСНС Києва

У результаті чоловіку затисло ногу й знадобилася допомога рятувальників.

За допомогою спецобладнання чоловіка деблокували та передали медикам, які доставили постраждалого до лікарні.

Рятувальник деблокують постраждалого. Фото: ДСНС Києва

Постраждалого несуть до "швидкої". Фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, на Сумщині рятувальники ДСНС під час аварійно-рятувальних робіт після обстрілу 6 листопада дістали з-під завалів жінку.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Львівщині сталося два загоряння автомобілів — у Львівському та Стрийському районах. Причини встановлюються.