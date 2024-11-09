У Києві під час ремонту в будинку рухнула стіна — постраждав чоловік

У Києві обвалилася стіна будинку — з-під завалів дістали чоловіка
У Шевченківському районі Києва під час ремонту в будинку стався обвал цегляної стіни. Рятувальники дістали з-під завалів постраждалого чоловіка.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва у Facebook у суботу, 9 листопада.
У Києві рухнула стіна будинку
Повідомлення про те, що в будинку по вулиці Євгена Чикаленка у Києві під час ремонтних робіт на одного з працівників впала стіна, рятувальники отримали 9 листопада о 12:30.
"У двоповерховому житловому будинку, на першому поверсі під час ремонтних робіт на одного з працівників впала стіна вагою близько 500 кг", — йдеться в повідомленні.
У результаті чоловіку затисло ногу й знадобилася допомога рятувальників.
За допомогою спецобладнання чоловіка деблокували та передали медикам, які доставили постраждалого до лікарні.
Нагадаємо, на Сумщині рятувальники ДСНС під час аварійно-рятувальних робіт після обстрілу 6 листопада дістали з-під завалів жінку.
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