Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 21 октября от Укргидрометцентра

В Киеве ожидается потепление — какая температура будет завтра
Дата публикации 20 октября 2025 15:02
обновлено: 15:05
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE
Погода в Киеве и области завтра, 21 октября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют потепление до +13 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 21 октября
В течение суток осадков не предвидится. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Киевской области ночью +1...+6 °C, днем +8...+13 °C;
- в Киеве ночью +3...+5 °C, днем +9...+11 °C.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине завтра ожидаются заморозки до -5 °C.
А в Харькове 21 октября прогнозируют осадки. Кроме того, ночью и утром возможен слабый туман.
