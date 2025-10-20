Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 21 октября от Укргидрометцентра

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 21 октября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют потепление до +13 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве и области 21 октября

В течение суток осадков не предвидится. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине 21 октября. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +1...+6 °C, днем +8...+13 °C;

в Киеве ночью +3...+5 °C, днем +9...+11 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине завтра ожидаются заморозки до -5 °C.

А в Харькове 21 октября прогнозируют осадки. Кроме того, ночью и утром возможен слабый туман.