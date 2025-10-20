Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве ожидается потепление — какая температура будет завтра

В Киеве ожидается потепление — какая температура будет завтра

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 15:02
обновлено: 15:05
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 21 октября от Укргидрометцентра
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 21 октября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют потепление до +13 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода в Киеве и области 21 октября

В течение суток осадков не предвидится. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня
Погода в Украине 21 октября. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

  • по Киевской области ночью +1...+6 °C, днем +8...+13 °C;
  • в Киеве ночью +3...+5 °C, днем +9...+11 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине завтра ожидаются заморозки до -5 °C.

А в Харькове 21 октября прогнозируют осадки. Кроме того, ночью и утром возможен слабый туман.

погода Киев Укргидрометцентр Киевская область прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации