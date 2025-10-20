Прогноз погоди в Києві та області на завтра 21 жовтня від Укргідрометцентру

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 21 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують потепління до +13 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві та області 21 жовтня

Протягом доби опадів не передбачається. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря:

по Київській області вночі +1...+6 °C, вдень +8...+13 °C;

у Києві вночі +3...+5 °C, вдень +9...+11 °C.

