Прогноз погоди в Києві та області на завтра 21 жовтня від Укргідрометцентру

У Києві очікується потепління — яка температура буде завтра
Дата публікації: 20 жовтня 2025 15:02
Оновлено: 15:05
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Погода в Києві та області завтра, 21 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують потепління до +13 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 21 жовтня
Протягом доби опадів не передбачається. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Київській області вночі +1...+6 °C, вдень +8...+13 °C;
- у Києві вночі +3...+5 °C, вдень +9...+11 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, де в Україні завтра очікуються заморозки до -5 °C.
А у Харкові 21 жовтня прогнозують опади. Крім того, вночі та зранку можливий слабкий туман.
