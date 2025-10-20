Відео
У Києві очікується потепління — яка температура буде завтра

У Києві очікується потепління — яка температура буде завтра

Дата публікації: 20 жовтня 2025 15:02
Оновлено: 15:05
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 21 жовтня від Укргідрометцентру
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 21 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують потепління до +13 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві та області 21 жовтня

Протягом доби опадів не передбачається. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня
Погода в Україні 21 жовтня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

  • по Київській області вночі +1...+6 °C, вдень +8...+13 °C;
  • у Києві вночі +3...+5 °C, вдень +9...+11 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, де в Україні завтра очікуються заморозки до -5 °C.

А у Харкові 21 жовтня прогнозують опади. Крім того, вночі та зранку можливий слабкий туман.

погода Київ Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
