В Киеве одну из улиц могут переименовать в честь погибшего бойца Да Винчи

Военный Дмитрий Коцюбайло, который погиб на фронте. Фото: president.gov.ua

В Киеве предлагают переименовать улицу Неманскую в Печерском районе в честь погибшего военного Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Это предложение уже поддержали 8359 человек из 6000 необходимых.

Об этом говорится в петиции на сайте Киевского городского совета.

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Петицию создала украинская актриса Ада Роговцева.

"Улица Неманская в Печерском районе города Киева названа в честь реки Неман, протекающей Калининградской областью России. Российские топонимы не должны быть увековечены в городском пространстве столицы Украины. Киев должен уважать Героев, отдавших жизнь за Независимость Украины", — говорится в сообщении.

Роговцева предложила переименовать улицу Неманскую в честь комбата 67-й отдельной механизированной бригады, лидера батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи".

Военный погиб в бою 7 марта этого года в городе Бахмут. Дмитрия похоронили на Аскольдовой могиле. "Да Винчи" стал символом храбрости и борьбы за Украину.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 7 марта в бою погиб боец 67-й отдельной механизированной бригады, герой Украины и доброволец Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он храбро защищал государство от врагов с 2014 года.

Также мы писали, что в пятницу 10 марта в Киеве попрощались с погибшим на фронте Героем Украины 27-летним Дмитрием Коцюбайлом, командиром 1-й отдельной штормовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС.

Добавим, фонтан на площади Галицкой во Львове посвятят погибшему Герою Украины Да Винчи Дмитрию Коцюбайло и всем участникам российско-украинской войны.