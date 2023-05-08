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У Києві одну з вулиць можуть перейменувати на честь загиблого бійця Да Вінчі

8 травня 2023 14:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві одну з вулиць можуть перейменувати на честь загиблого бійця Да Вінчі
Військовий Дмитро Коцюбайло, який загинув на фронті. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві пропонують перейменувати вулицю Німанську у Печерському районі на честь загиблого військового Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі". Цю пропозицію вже підтримали 8359 людей із 6000 необхідних.

Про це йдеться в петиції на сайті Київської міської ради.

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Петицію створила українська акторка Ада Роговцева.

"Вулиця Німанська в Печерському районі міста Києва названа на честь річки Німан, що протікає Калінінградською областю Росії. Російські топоніми не мають бути вшановані в міському просторі столиці України. Київ повинен шанувати Героїв, які віддали життя за Незалежність України", — йдеться в повідомленні. 

Роговцева запропонувала перейменувати вулицю Німанську на честь комбата 67-ї окремої механізованої бригади, лідера батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі".

Військовий загинув в бою 7 березня цього року в місті Бахмут. Дмитра поховали на Аскольдовій могилі. "Да Вінчі" став символом хоробрості та боротьби за Україну.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що 7 березня у бою загинув боєць 67-ї окремої механізованої бригади, герой України та доброволець Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Він хоробро захищав державу від ворогів з 2014 року.

Також ми писали, що у п'ятницю 10 березня у Києві попрощалися із загиблим на фронті Героєм України 27-річним Дмитром Коцюбайлом, командиром 1-ої окремої штормової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС.

Додамо, фонтан на площі Галицькій у Львові присвятять загиблому Герою України Да Вінчі Дмитру Коцюбайлу та всім учасникам російсько-української війни.

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