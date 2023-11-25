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В Киеве объявлена воздушная тревога

25 ноября 2023 14:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве объявлена воздушная тревога
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве снова раздается воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения для всего региона.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Опасность для области

В ведомстве призвали местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Внимание! Киевская область — угроза применения баллистического вооружения! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — отметили в сообщении.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

В свою очередь в КГГА призвали киевлян находиться в укрытиях.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" — призвали в пресс-службе КГГА.

угроза баллистики
Скриншот сообщения из Telegram КГГА

Где еще идет угроза

В Воздушных Силах предупредили о ракетной опасности в Черниговской области.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Также воздушная тревога объявлена в Сумской и Донецкой областях.

угроза баллистики
Карта воздушных тревог

Напомним, в ночь на субботу, 25 ноября, российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество беспилотников. Основным направлением для врага стала столица.

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