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У Києві оголошено повітряну тривогу

25 листопада 2023 14:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві оголошено повітряну тривогу
Запуск ракети. Ілюстративне фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві знову лунає повітряна тривога. Наразі є загроза застосування балістичного озброєння для всього регіону.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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У відомстві закликали місцевих жителей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Увага! Київська область — загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — зазначили у повідомленні.

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Своєю чергою у КМДА закликали киян перебувати в укриттях. 

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" — закликали у пресслужбі КМДА.

загроза балістики
Скриншот допису з Telegram КМДА

Де ще триває загроза

У Повітряних Силах попередили і про ракетну небезпеку у Чернігівській області. 

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Також повітряну тривогу оголошено в Сумській та Донецькій областях.

загроза балістики
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 25 листопада, російські окупанти випустили по Україні рекордну кількість безпілотників. Основним напрямком для ворога стала столиця.

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