У Києві оголошено повітряну тривогу

Запуск ракети. Ілюстративне фото: Reuters

У Києві знову лунає повітряна тривога. Наразі є загроза застосування балістичного озброєння для всього регіону.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Небезпека для області

У відомстві закликали місцевих жителей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Увага! Київська область — загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — зазначили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Своєю чергою у КМДА закликали киян перебувати в укриттях.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" — закликали у пресслужбі КМДА.

Скриншот допису з Telegram КМДА

Де ще триває загроза

У Повітряних Силах попередили і про ракетну небезпеку у Чернігівській області.

Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Також повітряну тривогу оголошено в Сумській та Донецькій областях.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 25 листопада, російські окупанти випустили по Україні рекордну кількість безпілотників. Основним напрямком для ворога стала столиця.