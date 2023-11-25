У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві знову лунає повітряна тривога. Наразі є загроза застосування балістичного озброєння для всього регіону.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Небезпека для області
У відомстві закликали місцевих жителей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
"Увага! Київська область — загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — зазначили у повідомленні.
Своєю чергою у КМДА закликали киян перебувати в укриттях.
"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" — закликали у пресслужбі КМДА.
Де ще триває загроза
У Повітряних Силах попередили і про ракетну небезпеку у Чернігівській області.
Також повітряну тривогу оголошено в Сумській та Донецькій областях.
Нагадаємо, в ніч проти суботи, 25 листопада, російські окупанти випустили по Україні рекордну кількість безпілотників. Основним напрямком для ворога стала столиця.
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