В Киеве объявлена воздушная тревога — какая опасность для жителей столицы
26 декабря 2023 05:22
Вражеская ракета атакует столицу. Фото иллюстративное: УНИАН
Воздушная тревога, 26 декабря, раздается в столице. Киев и область под ракетной опасностью.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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05:35. В Киеве объявили об отбое воздушной тревоги.
Напомним, в оккупированном Крыму снова неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.
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