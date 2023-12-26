В Киеве объявлена воздушная тревога — какая опасность для жителей столицы

Вражеская ракета атакует столицу. Фото иллюстративное: УНИАН

Воздушная тревога, 26 декабря, раздается в столице. Киев и область под ракетной опасностью.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Киеве 26 декабря

05:21. Киев под угрозой вражеской атаки.

Киев находится под ракетной опасностью. Фото: скриншот

05:23. Воздушная тревона распространилась на Черниговскую область.

05:35. В Киеве объявили об отбое воздушной тревоги.

В Киеве отбой воздушной тревоги Фото: скриншот

Напомним, в оккупированном Крыму снова неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.