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В Киеве объявлена воздушная тревога — какая опасность для жителей столицы

26 декабря 2023 05:22
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Киеве объявлена воздушная тревога — какая опасность для жителей столицы
Вражеская ракета атакует столицу. Фото иллюстративное: УНИАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Воздушная тревога, 26 декабря, раздается в столице. Киев и область под ракетной опасностью.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Киев находится под ракетной опасностью. Фото: скриншот

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В Киеве отбой воздушной тревоги Фото: скриншот

Напомним, в оккупированном Крыму снова неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.

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