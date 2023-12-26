У Києві оголошено повітряну тривогу — яка небезпека для жителів столиці
26 грудня 2023 05:22
Ворожа ракета атакує столицю. Фото ілюстративне: УНІАН
Повітряна тривога, 26 грудня, лунає у столиці. Київ та область під ракетною небезпекою.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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05:21. Київ під загрозою ворожої атаки.
05:23. Повітряна тривона поширилася також на Чернігівську область.
05:35. У Києві оголосили про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, в окупованому Криму знову неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.
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