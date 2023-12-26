У Києві оголошено повітряну тривогу — яка небезпека для жителів столиці

Ворожа ракета атакує столицю. Фото ілюстративне: УНІАН

Повітряна тривога, 26 грудня, лунає у столиці. Київ та область під ракетною небезпекою.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Києві 26 грудня

05:21. Київ під загрозою ворожої атаки.

Київ під ракетною небезпекою. Фото: скриншот

05:23. Повітряна тривона поширилася також на Чернігівську область.

05:35. У Києві оголосили про відбій повітряної тривоги.

У Києві відбій повітряної тривоги. Фото: скриншот

Нагадаємо, в окупованому Криму знову неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.