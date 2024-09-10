Воздушная тревога в Киеве 10 сентября из-за дронов, работает ПВО

Дрон россиян в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

В ночь на 10 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения БПЛА.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации (КМВА) и канал Воздушных сил ВСУ.

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Воздушная тревога в Киеве 10 сентября

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко в 04:04.

Минутой позже он добавил, что на подступах к Киеву работает ПВО.

Следом в Киевской областной военной администрации (КОВА) тоже написали, что в регионе работает ПВО.

До этого в 03:08 военные фиксировали несколько групп дронов, которые из Киевской и Черкасской областей залетали в Винницкую. Относительно Киевщины, последнее сообщение на момент публикации в 04:04 было о том, что дрон летит в пригороде Бучи.

Отметим, что в 03:48, по информации Воздушных сил ВСУ, в воздушном пространстве Украины находилось до 10 групп "Шахедов". Большинство в Полтавской и Черкасской областях.

Где объявлена тревога

По состоянию на 04.04 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.