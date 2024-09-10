Повітряна тривога у Києві 10 вересня через дрони, працює ППО

У Києві оголошено повітряну тривогу — Росія запустила дрони, працює ППО
В ніч проти 10 вересня у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування БпЛА.
Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА) та канал Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога у Києві 10 вересня
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко о 04:04.
Хвилиною пізніше він додав, що на підступах до Києва працює ППО.
Тим часом у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) також написали, що в регіоні працює ППО.
До цього, о 03:08, військові фіксували кілька груп дронів, які із Київської та Черкаської області залітали у Вінницьку. Щодо Київщини, останнє повідомлення станом на момент публікації о 04:04 була про те, що дрон летить в передмісті Бучі.
Зазначимо, що о 03:48 за інформацією Повітряних сил ЗСУ, у повітряному просторі України перебувало до 10 груп "Шахедів". Більшість у Полтавській та Черкаській областях.
Де оголошено тривогу
Станом на 04:04 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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