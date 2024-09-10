Повітряна тривога у Києві 10 вересня через дрони, працює ППО

Дрон росіян у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

В ніч проти 10 вересня у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування БпЛА.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА) та канал Повітряних сил ЗСУ.

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Повітряна тривога у Києві 10 вересня

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко о 04:04.

Хвилиною пізніше він додав, що на підступах до Києва працює ППО.

Тим часом у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) також написали, що в регіоні працює ППО.

До цього, о 03:08, військові фіксували кілька груп дронів, які із Київської та Черкаської області залітали у Вінницьку. Щодо Київщини, останнє повідомлення станом на момент публікації о 04:04 була про те, що дрон летить в передмісті Бучі.

Зазначимо, що о 03:48 за інформацією Повітряних сил ЗСУ, у повітряному просторі України перебувало до 10 груп "Шахедів". Більшість у Полтавській та Черкаській областях.

Де оголошено тривогу

Станом на 04:04 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.