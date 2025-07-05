Погода в Киеве 6 июля — объявлен І уровень опасности

В Киеве объявили І уровень опасности — какая погода будет завтра
В Киеве в воскресенье, 6 июля, будет жаркая погода без дождей и сильного ветра. Однако синоптики объявили І уровень опасности.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве 6 июля
Синоптики рассказали, что в Киеве и Киевской области будет небольшая облачность, но без осадков. Ветер будет переменных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +11...+16 °C, а днем поднимутся до +25...+30 °C;
- в Киеве ночью ожидается +14...+16 °C, а днем +27...+29 °C.
Пожарная опасность в Киеве 6 июля
В Укргидрометцентре предупредили, что с 6 по 8 июля в Киеве будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Отмечается, что погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).
Напомним, синоптики предупреждали, что 6 июля часть Украины накроет невыносимая жара. Существенных осадков не прогнозируют нигде.
Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали о погоде в Украине в течение июля. Дождей будет значительно меньше, чем в предыдущие годы.
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