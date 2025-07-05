Погода у Києві 6 липня — оголошено І рівень небезпеки

Сильна спека. Фото: Новини.LIVE

У Києві в неділю, 6 липня, буде спекотна погода без дощів та сильного вітру. Однак синоптики оголосили І рівень небезпеки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві 6 липня

Синоптики розповіли, що у Києві та Київській області буде невелика хмарність, але без опадів. Вітер буде змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура повітря:

в області вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +11...+16 °C, а вдень піднімуться до +25...+30 °C;

у Києві вночі очікується +14...+16 °C, а вдень +27...+29 °C.

Пожежна небезпека у Києві 6 липня

В Укргідрометцентрі попередили, що від 6 по 8 липня у Києві переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека у Києві 6 липня. Фото: Укргідрометцентр

Зазначається, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 6 липня частину України накриє нестерпна спека. Істотних опадів не прогнозують ніде.

Крім того, в Укргідрометцентру розповіли про погоду в Україні протягом липня. Дощів буде значно менше, ніж у попередні роки.