Погода у Києві 6 липня — оголошено І рівень небезпеки

У Києві оголосили І рівень небезпека — яка погода буде завтра
У Києві в неділю, 6 липня, буде спекотна погода без дощів та сильного вітру. Однак синоптики оголосили І рівень небезпеки.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода у Києві 6 липня
Синоптики розповіли, що у Києві та Київській області буде невелика хмарність, але без опадів. Вітер буде змінних напрямків 3-8 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +11...+16 °C, а вдень піднімуться до +25...+30 °C;
- у Києві вночі очікується +14...+16 °C, а вдень +27...+29 °C.
Пожежна небезпека у Києві 6 липня
В Укргідрометцентрі попередили, що від 6 по 8 липня у Києві переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Зазначається, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, синоптики попереджали, що 6 липня частину України накриє нестерпна спека. Істотних опадів не прогнозують ніде.
Крім того, в Укргідрометцентру розповіли про погоду в Україні протягом липня. Дощів буде значно менше, ніж у попередні роки.
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