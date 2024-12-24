В Киеве объявлена опасность первого уровня — какая причина

Туман. Фото: Новини.LIVE

Опасность первого уровня объявили в Киеве до конца суток и завтра, 25 декабря. Причиной является туман, который может привести к осложнению движения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram во вторник, 24 декабря.

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"В ближайшие два часа с удержанием до конца суток, и завтра ночью и утром, 25 декабря в столице ожидается туман, видимость 200-500 м", — говорится в сообщении

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

В КГВА отмечают, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, что завтра местами в Украине ожидаются осадки в виде небольшого мокрого снега и дождя.

Также 24 декабря на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Однако возможен радиационный шторм.