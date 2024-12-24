У Києві оголошено небезпеку першого рівня — яка причина

Туман. Фото: Новини.LIVE

Небезпеку першого рівня оголосили в Києві до кінця доби та завтра, 25 грудня. Причиною є туман, який може призвести до ускладнення руху.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram у вівторок, 24 грудня.

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"У найближчі дві години з утриманням до кінця доби, та завтра вночі та вранці, 25 грудня, в столиці очікується туман, видимість 200-500 м", — йдеться у повідомленні.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

У КМВА зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра місцями в Україні очікуються опади у вигляді невеликого мокрого снігу та дощу.

Також 24 грудня на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Однак можливий радіаційний шторм.