Погода в Киеве — объявлена опасность из-за густого тумана

Туман в городе. Фото: Vgoru

В Киеве объявили опасность из-за ухудшения погодных условий. Столицу накроет сильный туман.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр в Telegram в понедельник, 23 декабря.

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Сильный туман в Киеве

Как отметили в Укргидрометцентре, в Киеве сегодня ожидаются опасные метеорологические явления. В первой половине дня столицу покроет сильный туман.

"Видимость — 200-500 м. Первый уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

Предупреждение о тумане в Киеве. Фото: скриншот

Такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта. Кроме того, это может отразиться на работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Напомним, в Украине в течение всей недели прогнозируется облачная и холодная погода. Во многих областях следует ожидать дождей и мокрого снега.

Сегодня в Украине будет местами морозная и снежная погода. В отдельных областях ночью и утром местами ожидается туман.