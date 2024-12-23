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У Києві оголосили перший рівень небезпеки через погоду

23 грудня 2024 08:55
Ольга Антоновська - редактор
Погода в Києві — оголошено небезпеку через густий туман
Туман у місті. Фото: Vgoru
Ольга Антоновська - редактор

У Києві оголосили небезпеку через погіршення погодних умов. Столицю накриє сильний туман.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр в Telegram у понеділок, 23 грудня.

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Сильний туман у Києві

Як зазначили в Укргідрометцентрі, у Києві сьогодні очікуються небезпечні метеорологічні явища. В першій половині дня столицю накриє сильний туман.

"Видимість — 200-500 м. Перший рівень небезпечності, жовтий", — йдеться у повідомленні.

Туман в Києві 23 грудня
Попередження про туман у Києві. Фото: скриншот

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. Крім того, це може вплинути на роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Нагадаємо, в Україні протягом всього тижня прогнозують хмарну та холодну погоду. В багатьох областях варто чекати на дощі та мокрий сніг.

Сьогодні в Україні буде подекуди морозна та сніжна погода. В окремих областях вночі та вранці місцями очікується туман.

погода Київ Укргідрометцентр погода в Україні туман

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