Воздушная тревога в Киеве 22 сентября

В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 22 сентября. Причина сигнала в угрозе применения дронов.
Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.
Тревога в Киеве в ночь на 22 сентября
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", — говорится в сообщении в 01:12.
В то же время военные предупредили, что в направлении Киева с северо-восточного и восточного направлений летят ударные беспилотники россиян.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:16 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что менее часа назад взрывы раздавались в Киевской области. В регионе работали силы ПВО.
Также мы писали, что в ночь на 21 сентября взрывы прогремели в Сумах. Враг направил на город ударные дроны.
