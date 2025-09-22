Видео
Україна
Главная Киев В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 01:16
Воздушная тревога в Киеве 22 сентября
Вражеский дрон в небе. Фото: из открытых источников

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 22 сентября. Причина сигнала в угрозе применения дронов.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Тревога в Киеве в ночь на 22 сентября

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", — говорится в сообщении в 01:12.

В то же время военные предупредили, что в направлении Киева с северо-восточного и восточного направлений летят ударные беспилотники россиян.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:16 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Повітряна тривога у Києві 22 вересня - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что менее часа назад взрывы раздавались в Киевской области. В регионе работали силы ПВО.

Также мы писали, что в ночь на 21 сентября взрывы прогремели в Сумах. Враг направил на город ударные дроны.

Киев обстрелы дрон Шахид-136 воздушная тревога война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
