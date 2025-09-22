Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві оголосили повітряну тривогу

У Києві оголосили повітряну тривогу

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 01:16
Повітряна тривога у Києві 22 вересня
Ворожий дрон у небі. Фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 22 вересня. Причина сигналу в загрозі застосування дронів.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Тривога у Києві в ніч проти 22 вересня

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", — йдеться у повідомленні о 01:12.

Водночас військові попередили, що в напрямку Києва з північно-східного та східного напрямків летять ударні безпілотники росіян.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:16 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Повітряна тривога у Києві 22 вересня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, що менше години тому вибухи лунали у Київській області. В регіоні працювали сили ППО.

Також ми писали, що в ніч проти 21 вересня вибухи пролунали у Сумах. Ворог спрямував на місто ударні дрони.

Київ обстріли дрон Шахід-136 повітряна тривога війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації