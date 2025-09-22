Повітряна тривога у Києві 22 вересня

Ворожий дрон у небі. Фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 22 вересня. Причина сигналу в загрозі застосування дронів.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.

Тривога у Києві в ніч проти 22 вересня

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", — йдеться у повідомленні о 01:12.

Водночас військові попередили, що в напрямку Києва з північно-східного та східного напрямків летять ударні безпілотники росіян.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:16 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, що менше години тому вибухи лунали у Київській області. В регіоні працювали сили ППО.

Також ми писали, що в ніч проти 21 вересня вибухи пролунали у Сумах. Ворог спрямував на місто ударні дрони.