Повітряна тривога у Києві 22 вересня

У Києві оголосили повітряну тривогу
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 22 вересня. Причина сигналу в загрозі застосування дронів.
Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.
Тривога у Києві в ніч проти 22 вересня
"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", — йдеться у повідомленні о 01:12.
Водночас військові попередили, що в напрямку Києва з північно-східного та східного напрямків летять ударні безпілотники росіян.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:16 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що менше години тому вибухи лунали у Київській області. В регіоні працювали сили ППО.
Також ми писали, що в ніч проти 21 вересня вибухи пролунали у Сумах. Ворог спрямував на місто ударні дрони.
