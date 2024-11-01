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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

1 ноября 2024 02:25
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Воздушная тревога в Киеве 1 ноября из-за дронов
Дрон россиян над городом. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Воздушная тревога была объявлена в Киеве в ночь на 1 ноября. Причиной сигнала стали вражеские дроны.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

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"Воздушная тревога в городе Киев", — говорится в сообщении в 02:20.

Через несколько минут военные сообщили, что в направлении Киева с западного направления летят БпЛА россиян.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:23 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сейчас тревога продолжается в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, темно-красным цветом до сих пор обозначены Луганская область и оккупированный Крым.

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что вечером, 31 октября, в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. Тогда область тоже атаковали беспилотники типа "Шахед".

Также мы сообщали, что в этот вечер "Шахеды" россиян атаковали Полтаву. В результате падения обломков БпЛА повреждения получили частные жилые дома и хозяйственные постройки. После возникло несколько пожаров.

дрон Шахид-136 Киев Россия

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