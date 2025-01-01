Воздушная тревога в Киеве 1 января 2025 года

Дрон россиян над городом. Иллюстративное фото: из открытых источников

Воздушная тревога в Киеве была объявлена прямо сейчас, утром 1 января 2025 года. Ее причиной являются вражеские ударные беспилотники.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Сигнал воздушной тревоги в Киеве объявили в 06:47. За несколько минут до этого военные предупреждали украинцев, что в направлении столицы летят вражеские дроны.

"Город Киев и район! Внимание! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с северо-востока", — информировали в ВС.

Где объявили тревогу

Отметим, что сигнал тревоги пока не только в Киеве, но и в ряде других регионов. В частности, по состоянию на 06:53 в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Причиной, в первом случае является угроза применения дронов.

Карта воздушных тревог Фото: скриншот

Напомним, вчера мы писали, что в 2024 году воздушную тревогу в Одесской области объявляли более 800 раз. Її загальна тривалість становила 32 дні.

Также мы сообщали, где чаще всего и где дольше всего была тревога. В частности, по количеству раз первое место занимает Харьковская область, а по количеству дней — Донецкая.