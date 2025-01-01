Повітряна тривога в Києві 1 січня 2025 року

Дрон росіян над містом. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу в Києві оголосили прямо зараз, зранку 1 січня 2025 року. Її причиною є ворожі ударні безпілотники.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Перша тривога у Києві у 2025 році

Сигнал повітряної тривоги у Києві оголосили о 06:47. За декілька хвилин до цього військові попереджали українців, що в напрямку столиці летять ворожі дрони.

"Місто Київ та район! Увага! Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з північного сходу", — інформували у ПС.

Де оголосили тривогу

Зазначимо, що сигнал тривоги наразі не лише у Києві, але й в низці інших регіонів. Зокрема, станом на 06:53 у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Причиною в першому випадку є загроза застосування дронів.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора ми писали, що у 2024 році повітряну тривогу в Одеській області оголошували понад 800 разів. Її загальна тривалість становила 32 дні.

Також ми повідомляли, де найчастіше та де найдовше була тривога. Зокрема, за кількістю разів перше місце посідає Харківська область, а за кількістю днів — Донецька.