Воздушная тревога в Киеве утром 26 апреля утром

Вражеский дрон над городом. Иллюстративное фото: из открытых источников

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, утром 26 апреля. Причиной сигнала стали вражеские дроны.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Тревога в Киеве утром 26 апреля

Сигнал тревоги в столице объявили в 06:38. Сразу после этого военные предупредили, что в направлении Киева летят дроны.

"БпЛА в направлении Киева", — говорится в сообщении в 06:39.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:42 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этим утром под атакой дронов также Харьков. В городе в одном из районов зафиксировано попадание, есть повреждения.

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