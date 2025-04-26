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В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина

26 апреля 2025 06:42
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Воздушная тревога в Киеве утром 26 апреля утром
Вражеский дрон над городом. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, утром 26 апреля. Причиной сигнала стали вражеские дроны. 

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Сигнал тревоги в столице объявили в 06:38. Сразу после этого военные предупредили, что в направлении Киева летят дроны.

"БпЛА в направлении Киева", — говорится в сообщении в 06:39.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:42 карта воздушных тревог выглядит так.

В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этим утром под атакой дронов также Харьков. В городе в одном из районов зафиксировано попадание, есть повреждения.

Также мы писали, что ночью звуки взрывов прогремели в Кропивницком.

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