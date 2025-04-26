Воздушная тревога в Киеве утром 26 апреля утром

В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина
Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, утром 26 апреля. Причиной сигнала стали вражеские дроны.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Тревога в Киеве утром 26 апреля
Сигнал тревоги в столице объявили в 06:38. Сразу после этого военные предупредили, что в направлении Киева летят дроны.
"БпЛА в направлении Киева", — говорится в сообщении в 06:39.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:42 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что этим утром под атакой дронов также Харьков. В городе в одном из районов зафиксировано попадание, есть повреждения.
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