Повітряна тривога у Києві зранку 26 квітня

У Києві оголосили повітряну тривогу — у чому причина
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 26 квітня. Причиною сигналу стали ворожі дрони.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Тривога у Києві зранку 26 квітня
Сигнал тривоги у столиці оголосили о 06:38. Одразу після цього військові попередили, що в напрямку Києва летять дрони.
"БпЛА у напрямку Києва", — йдеться у повідомленні о 06:39.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цього ранку під атакою дронів також Харків. У місті в одному з районів зафіксовано влучання, є пошкодження.
Також ми писали, що вночі звуки вибухів лунали в Кропивницькому.
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