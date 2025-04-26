Повітряна тривога у Києві зранку 26 квітня

Ворожий дрон над містом. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 26 квітня. Причиною сигналу стали ворожі дрони.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Тривога у Києві зранку 26 квітня

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 06:38. Одразу після цього військові попередили, що в напрямку Києва летять дрони.

"БпЛА у напрямку Києва", — йдеться у повідомленні о 06:39.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цього ранку під атакою дронів також Харків. У місті в одному з районів зафіксовано влучання, є пошкодження.

Також ми писали, що вночі звуки вибухів лунали в Кропивницькому.