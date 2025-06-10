Воздушная тревога в Киеве 10 июня из-за дронов

В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина
Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 10 июня. Причиной стал по меньшей мере один вражеский дрон, который летит в направлении столицы.
Об этом сообщает Telegram Киевской ГВА и канал Воздушных сил ВСУ.
Тревога в Киеве в ночь на 10 июня
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении.
Отметим, что тревога в Киеве прозвучала в 00:02. В то же время военные предупредили, что в направлении Киева летит "Шахед", который до этого фиксировался в области.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:06 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что менее часа назад в Киевской области раздавались звуки взрывов. Силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.
Также мы писали, что поздно вечером, 10 июня, мощные взрывы прогремели в Харькове. В направлении города летели БпЛА.
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