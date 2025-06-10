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В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина

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Дата публикации 10 июня 2025 00:06
Воздушная тревога в Киеве 10 июня из-за дронов
Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 10 июня. Причиной стал по меньшей мере один вражеский дрон, который летит в направлении столицы. 

Об этом сообщает Telegram Киевской ГВА и канал Воздушных сил ВСУ.

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"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении.

Отметим, что тревога в Киеве прозвучала в 00:02. В то же время военные предупредили, что в направлении Киева летит "Шахед", который до этого фиксировался в области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:06 карта воздушных тревог выглядит так.

В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что менее часа назад в Киевской области раздавались звуки взрывов. Силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.

Также мы писали, что поздно вечером, 10 июня, мощные взрывы прогремели в Харькове. В направлении города летели БпЛА.

Киев обстрелы дрон Шахид-136 воздушная тревога война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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