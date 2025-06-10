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Головна Київ У Києві оголосили повітряну тривогу — в чому причина

У Києві оголосили повітряну тривогу — в чому причина

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 00:06
Повітряна тривога у Києві 10 червня через дрони
Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 10 червня. Причиною став щонайменше один ворожий дрон, який летить в напрямку столиці.

Про це повідомляє Telegram Київської МВА і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Тривога у Києві в ніч проти 10 червня

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що тривога в Києві пролунала о 00:02. Водночас військові попередили, що в напрямку Києва летить "Шахед", який до цього фіксувався в області.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:06 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві оголосили повітряну тривогу — в чому причина - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що менше години тому у Київській області лунали звуки вибухів. Сили ППО працювали по ворожим безпілотникам.

Також ми писали, що пізно ввечері, 10 червня, потужні вибухи пролунали у Харкові. В напрямку міста летіли БпЛА.

Київ обстріли дрон Шахід-136 повітряна тривога війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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