В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина

В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 03:24
обновлено: 03:46
Воздушная тревога в Киеве 4 ноября из-за баллистики
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 4 октября. Причиной стала угроза применения баллистики. 

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Тревога в Киеве в ночь на 4 ноября

"Угроза применения баллистического вооружения", — говорится в сообщении в 03:21, через минуту после тревоги.

После этого военные зафиксировали несколько скоростных целей на Сумщине и их приграничье.

Обновлено в 03:38

В Киеве уже отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:24 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Повітряна тривога у Києві 4 листопада через балістику
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что менее часа назад в Одесской области прогремели взрывы. В направлении Измаила летели дроны.

Также мы писали, что этой ночью звук взрыва был слышен в Павлограде Днепропетровской области. Город тоже был под атакой беспилотников.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
