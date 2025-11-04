Воздушная тревога в Киеве 4 ноября из-за баллистики

В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина
Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 4 октября. Причиной стала угроза применения баллистики.
Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.
Тревога в Киеве в ночь на 4 ноября
"Угроза применения баллистического вооружения", — говорится в сообщении в 03:21, через минуту после тревоги.
После этого военные зафиксировали несколько скоростных целей на Сумщине и их приграничье.
Обновлено в 03:38
В Киеве уже отбой тревоги.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:24 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что менее часа назад в Одесской области прогремели взрывы. В направлении Измаила летели дроны.
Также мы писали, что этой ночью звук взрыва был слышен в Павлограде Днепропетровской области. Город тоже был под атакой беспилотников.
