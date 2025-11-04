Відео
Україна
Головна Київ У Києві оголосили повітряну тривогу — в чому причина

У Києві оголосили повітряну тривогу — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 03:24
Оновлено: 03:46
Повітряна тривога у Києві 4 листопада через балістику
Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 4 жовтня. Причиною стала загроза застосування балістики.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Тривога у Києві в ніч проти 4 листопада

"Загроза застосування балістичного озброєння", — йдеться у повідомленні о 03:21, через хвилину після тривоги.

Після цього військові зафіксували кілька швидкісних цілей на Сумщині та їх прикордоння.

Оновлено о 03:38

У Києві вже відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:24 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Повітряна тривога у Києві 4 листопада через балістику
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що менше години тому в Одеській області пролунали вибухи. В напрямку Ізмаїлу летіли дрони.

Також ми писали, що цієї ночі звук вибуху було чути у Павлограді Дніпропетровської області. Місто теж було під атакою безпілотників.

Київ обстріли повітряна тривога війна в Україні балістична атака балістичні ракети
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
