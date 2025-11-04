Повітряна тривога у Києві 4 листопада через балістику

У Києві оголосили повітряну тривогу — в чому причина
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 4 жовтня. Причиною стала загроза застосування балістики.
Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Тривога у Києві в ніч проти 4 листопада
"Загроза застосування балістичного озброєння", — йдеться у повідомленні о 03:21, через хвилину після тривоги.
Після цього військові зафіксували кілька швидкісних цілей на Сумщині та їх прикордоння.
Оновлено о 03:38
У Києві вже відбій тривоги.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:24 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що менше години тому в Одеській області пролунали вибухи. В напрямку Ізмаїлу летіли дрони.
Також ми писали, що цієї ночі звук вибуху було чути у Павлограді Дніпропетровської області. Місто теж було під атакою безпілотників.
Читайте Новини.LIVE!