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В Киеве объявили тревогу

24 октября 2024 01:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Воздушная тревога в Киеве 24 октября из-за дронов россиян
Беспилотник русских в небе. Иллюстративное фото: Новости.
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Воздушную тревогу в Киеве объявили в ночь на 24 октября. Причиной стала угроза применения ударных БпЛА россиян.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

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Воздушная тревога в Киеве 24 октября

"Воздушная тревога в городе Киев", — говорится в сообщении в 01:43.

Через несколько минут начальник КГВА Сергей Попко предупредил, что для столицы существует угроза применения дронов. В связи с этим он призвал киевлян перейти в укрытие.

Позже, в 01:52, Воздушные силы ВСУ подтвердили и сообщили, что в направлении Киева летит несколько дронов.

Обновлено в 02:04

В Киевской областной военной администрации (КОВА) сообщили, что в регионе зафиксированы вражеские БпЛА, по ним работают силы ПВО.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:50 карта воздушных тревог выглядит так. Причина сигнала в регионах, как и для Киева, связана с вражескими дронами.

В Киеве объявили тревогу - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: Новости.

Напомним, что вечером в среду, 23 октября, в Киевской области прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога, она была связана с дронами россиян.

Также мы писали, что в этот день Черкасскую область атаковали вражеские беспилотники. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить шесть вражеских объектов.

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