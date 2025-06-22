Вечерняя тревога в Киеве 22 июня 2025 года — какая угроза для столицы

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Воздушную тревогу объявили в Киеве сейчас, вечером в воскресенье, 22 июня. Также красные на карте воздушных тревог некоторые области.

В Киевской городской военной администрации сообщили об угрозе применения ударных БпЛА.

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Скриншот сообщений Киевской городской военной администрации

Что известно о тревоге в Киеве поздно вечером 22 июня

Воздушную тревогу в столице объявили в 23:53. Причиной стала угроза дронового удара. Всех, кто находится в столице, призвали пройти в ближайшие укрытия и находиться там до завершения тревоги.

Движение БпЛА поздно вечером 22 июня

По информации Воздушных Сил ВС Украины, по состоянию на 23:30 беспилотники двигались следующим образом:

на Сумщине курсом на юго-западное направление: на Полтавщину, Харьковщину и Черниговщину;

на востоке Киевщины курсом на юго-западное направление;

на Черниговщине курсом на юго-западное направление: на Киевщину;

на Черкасчине курсом на юго-западное направление;

на западе Днепропетровщины курсом на север: на Полтавщину и Кировоградщину;

на Харьковщине курсом на юго-западное направление;

на юге Николаевщины и Херсонщины курсом на северо-западное направление;

на севере Кировоградщины курсом на Николаевщину;

на севере Одесской области курсом на Винницкую область.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 23:55 военные отметили, что под угрозой дронового удара оказался и Киев, и предупредили, что в вышеупомянутых областях перемещается большое количество ударных беспилотников, которые хаотично двигаются.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Где еще объявили воздушную тревогу вечером 22 июня

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:57 22 июня

По состоянию на 23:57 на карте воздушных тревог, кроме Киева, красные 13 областей: Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Полтавская, Сумская.

ОБНОВЛЕНО: В 00:01 23 июня городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что на Оболони работают силы ПВО.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

Напомним, вечером 22 июня раздавались взрывы на Киевщине. Силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.

Также мы сообщали, что из-под завалов многоэтажки в Краматорске Донецкой области вечером 22 июня извлекли тела двух погибших женщин. Количество жертв возросло до четырех.