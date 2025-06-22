Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве объявили тревогу — в какой опасности оказалась столица

В Киеве объявили тревогу — в какой опасности оказалась столица

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 23:57
Вечерняя тревога в Киеве 22 июня 2025 года — какая угроза для столицы
БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com
Ключові моменти Что известно о тревоге в Киеве поздно вечером 22 июня Движение БпЛА поздно вечером 22 июня Где еще объявили воздушную тревогу вечером 22 июня

Воздушную тревогу объявили в Киеве сейчас, вечером в воскресенье, 22 июня. Также красные на карте воздушных тревог некоторые области.

В Киевской городской военной администрации сообщили об угрозе применения ударных БпЛА.

Реклама
Читайте также:
Угроза БпЛА в Киеве поздно вечером 22 июня 2025 года
Скриншот сообщений Киевской городской военной администрации

Что известно о тревоге в Киеве поздно вечером 22 июня

Воздушную тревогу в столице объявили в 23:53. Причиной стала угроза дронового удара. Всех, кто находится в столице, призвали пройти в ближайшие укрытия и находиться там до завершения тревоги.

Движение БпЛА поздно вечером 22 июня

По информации Воздушных Сил ВС Украины, по состоянию на 23:30 беспилотники двигались следующим образом:

  • на Сумщине курсом на юго-западное направление: на Полтавщину, Харьковщину и Черниговщину;
  • на востоке Киевщины курсом на юго-западное направление;
  • на Черниговщине курсом на юго-западное направление: на Киевщину;
  • на Черкасчине курсом на юго-западное направление;
  • на западе Днепропетровщины курсом на север: на Полтавщину и Кировоградщину;
  • на Харьковщине курсом на юго-западное направление;
  • на юге Николаевщины и Херсонщины курсом на северо-западное направление;
  • на севере Кировоградщины курсом на Николаевщину;
  • на севере Одесской области курсом на Винницкую область.
Атака БпЛА поздно вечером 22 июня 2025 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 23:55 военные отметили, что под угрозой дронового удара оказался и Киев, и предупредили, что в вышеупомянутых областях перемещается большое количество ударных беспилотников, которые хаотично двигаются.

Атака БпЛА поздно вечером 22 июня 2025 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Где еще объявили воздушную тревогу вечером 22 июня

Воздушная тревога поздно вечером 22 июня 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:57 22 июня

По состоянию на 23:57 на карте воздушных тревог, кроме Киева, красные 13 областей: Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Полтавская, Сумская.

ОБНОВЛЕНО: В 00:01 23 июня городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что на Оболони работают силы ПВО.

Работа ПВО в Киеве в ночь на 23 июня 2025 года
Скриншот сообщения Виталия Кличко

Напомним, вечером 22 июня раздавались взрывы на Киевщине. Силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.

Также мы сообщали, что из-под завалов многоэтажки в Краматорске Донецкой области вечером 22 июня извлекли тела двух погибших женщин. Количество жертв возросло до четырех.

Киев обстрелы воздушная тревога беспилотник БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации