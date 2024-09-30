В Киеве охранник больницы получил приговор суда за то, что не пустил людей в укрытие во время обстрела

Охранник больницы Вадим Мошкин (слева). Фото: Суспільне

Охранник больницы не пустил людей в укрытие во время ракетной атаки на столицу 1 июня 2023 года. Его действия привели к гибели людей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Детали дела

В материалах суда говорится, что охранник КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №3" во время объявления воздушной тревоги не открыл дверь укрытия, что привело к гибели трех человек, включая 9-летнюю девочку.

Прокурор доказал, что охранник не дал людям возможности спасти свою жизнь, что стало причиной трагедии при обстреле Киева. Несмотря на это, обвиняемый не признал своей вины, постоянно менял показания и заявил, что не был обязан открывать дверь, поскольку помещение не оборудовано как укрытие.

Мужчине выдвинули обвинения в заведомом оставлении без помощи лиц, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишении возможности принять меры к самосохранению в результате беспомощного состояния, при наличии возможности оказать им помощь, что привело к смерти трех человек.

Прокуроры требовали для мужчины шесть лет и шесть месяцев заключения.

Решение суда

Исследовав материалы дела, суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы

Прокуроры рассматривают возможность обжалования приговора суда.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области мужчина распространял пропагандистские сообщения в российской сети "Одноклассники". Суд назначил ему пять лет лишения свободы с возможностью условного увольнения после двух лет, если он не совершит новых правонарушений.

Напомним, в Запорожье суд жестко наказал бывшего пленника ВСУ. Он добровольно сдался в плен, а еще помогал российским оккупантам распространять пропаганду о зверствах "Азова".