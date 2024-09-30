У Києві охоронець лікарні отримав вирок суду за те, що не пустив людей в укриття під час обстрілу

Охоронець лікарні Вадим Мошкін (ліворуч). Фото: Суспільне

Охоронець лікарні не пустив людей в укриття під час ракетної атаки на столицю 1 червня 2023 року. Його дії призвели до загибелі людей.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Деталі справи

У матеріалах суду йдеться, що охоронець КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" під час оголошення повітряної тривоги не відчинив двері укриття, що призвело до загибелі трьох осіб, включно з 9-річною дівчинкою.

Прокурор довів, що охоронець не надав людям можливості врятувати своє життя, що стало причиною трагедії під час обстрілу Києва. Незважаючи на це, обвинувачений не визнав своєї вини, постійно змінював свідчення і заявив, що не був зобов’язаний відкривати двері, оскільки приміщення не обладнано як укриття.

Чоловіку висунули обвинувачення у завідомому залишенні без допомоги осіб, які перебували у небезпечному для життя стані і позбавленні можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, при наявності змоги надати їм допомогу, що призвело до смерті трьох людей.

Прокурори вимагали для чоловіка шість років і шість місяців ув'язнення.

Рішення суду

Дослідивши матеріали справи, суд призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі

Прокурори розглядають можливість оскарження вироку суду.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області чоловік поширював пропагандистські дописи у російській мережі "Однокласники". Суд призначив йому п'ять років позбавлення волі з можливістю умовного звільнення після двох років, якщо він не вчинить нових правопорушень.

Нагадаємо, у Запоріжжі суд жорстко покарав колишнього полоненого бійця ЗСУ. Він добровільно здався в полон, а ще допомагав російським окупантам розповсюджувати пропаганду "про звірства "Азова".