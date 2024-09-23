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В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд

23 сентября 2024 19:59
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Охранник ЖК Софиевский квартал предупреждал жителей о приходе ТЦК — суд вынес приговор
Киево-Святошинский суд. Иллюстративное фото: пресс-служба суда
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киеве охранник жилищного комплекса "Софиевский квартал" неоднократно предупреждал жителей о приходах работников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Суд избрал ему наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что охранник ЖК несколько раз публиковал предупреждение в Telegram-чате о том, что в "Софиевский квартал" пришли работники ТЦК. Закрытое сообщество насчитывало 818 участников.

В сообщениях мужчина писал: "у нас опять в гостях ТЦК", "повестки адресно" и т.д.

Правоохранители решили, что действия фигуранта могли препятствовать законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.

При рассмотрении дела подсудимый признал свою вину и заключил сделку с прокурором.

Решение суда

Киево-Святошинский районный суд во время принятия решения по делу утвердил сделку подсудимого с прокурором.

Мужчине назначили пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Подобные случаи

Во Львове администратор одного из Telegram-каналов на 1700 подписчиков распространял информацию о местах выдачи повесток и работе представителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Суд признал мужчину виновным в срыве мобилизационных мер.

В Черкассах мужчина создал Telegram-канал, где размещал информацию о времени и месте вручения повесток сотрудниками ТЦК. Суд признал его виновным, фигурант приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

суд мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения

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