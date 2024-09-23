Охоронець ЖК Софіївський квартал попереджав мешканців про прихід ТЦК — суд виніс вирок

Києво-Святошинський районний суд. Ілюстративне фото: пресслужба суду

У Києві охоронець житлового комплексу "Софіївський квартал" неодноразово попереджав мешканців про приходи працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Суд обрав йому покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що охоронець ЖК кілька разів публікував попередження у Telegram-чаті про те, що у "Софіївський квартал" прийшли працівники ТЦК. Закрита спільнота налічувала 818 учасників.

У повідомленнях чоловік писав: "у нас опять в гостях ТЦК", "повестки адресно" тощо.

Правоохоронці вирішили, що дії фігуранта могли перешкоджати законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Під час розгляду справи підсудний визнав свою провину та уклав угоду з прокурором.

Рішення суду

Києво-Святошинський районний суд під час прийняття рішення у справі затвердив угоду підсудного з прокурором.

Чоловіку призначили п'ять років позбавлення волі з іспитовим терміном у три роки.

Подібні випадки

У Львові адміністратор одного з Telegram-каналів на 1700 підписників розповсюджував інформацію про місця видачі повісток та роботу працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Суд визнав чоловіка винним у зриві мобілізаційних заходів.

У Черкасах чоловік створив Telegram-канал, де розміщував інформацію про час та місце вручення повісток співробітниками ТЦК. Суд визнав його винним, фігуранта засудили до п'яти років позбавлення волі умовно з іспитовим терміном на два роки.