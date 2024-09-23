Охоронець ЖК Софіївський квартал попереджав мешканців про прихід ТЦК — суд виніс вирок

У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд
У Києві охоронець житлового комплексу "Софіївський квартал" неодноразово попереджав мешканців про приходи працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Суд обрав йому покарання.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У матеріалах суду зазначено, що охоронець ЖК кілька разів публікував попередження у Telegram-чаті про те, що у "Софіївський квартал" прийшли працівники ТЦК. Закрита спільнота налічувала 818 учасників.
У повідомленнях чоловік писав: "у нас опять в гостях ТЦК", "повестки адресно" тощо.
Правоохоронці вирішили, що дії фігуранта могли перешкоджати законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.
Під час розгляду справи підсудний визнав свою провину та уклав угоду з прокурором.
Рішення суду
Києво-Святошинський районний суд під час прийняття рішення у справі затвердив угоду підсудного з прокурором.
Чоловіку призначили п'ять років позбавлення волі з іспитовим терміном у три роки.
Подібні випадки
У Львові адміністратор одного з Telegram-каналів на 1700 підписників розповсюджував інформацію про місця видачі повісток та роботу працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Суд визнав чоловіка винним у зриві мобілізаційних заходів.
У Черкасах чоловік створив Telegram-канал, де розміщував інформацію про час та місце вручення повісток співробітниками ТЦК. Суд визнав його винним, фігуранта засудили до п'яти років позбавлення волі умовно з іспитовим терміном на два роки.
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