В Киеве оштрафовали водителя, который совершил движение по полосе общественного транспорта

Автомобиль, который совершил движение по полосе общественного транспорта. Фото: скриншот из видео

Патрульные в Киеве заметили, как автомобиль Tesla совершил движение по полосе общественного транспорта. Они привлекли к ответственности нарушителя.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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"Сегодня патрулируя Печерский район, полицейские заметили автомобиль Tesla, водитель которого выехал на полосу общественного транспорта и продолжил движение", — говорится в сообщении.

Инспекторы догнали и остановили нарушителя. За рулем автомобиля находился 36-летний гражданин, который не отрицал свою вину.

Правоохранители вынесли на него постановление за движение полосой общественного транспорта (ч. 3 ст. 122 КУоАП).

В полиции призвали украинцев управлять безопасно и не нарушать правила дорожного движения.

Напомним, сегодня в поселке Калиновка Киевской области легковушка влетела под колеса грузовика. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и сейчас находится в больнице.

Также мы писали, что в Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и попал в ДТП на трассе Киев — Одесса. Мужчина сгорел заживо вместе с авто.