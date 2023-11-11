В Киеве оштрафовали водителя, который совершил движение по полосе общественного транспорта
Патрульные в Киеве заметили, как автомобиль Tesla совершил движение по полосе общественного транспорта. Они привлекли к ответственности нарушителя.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Нарушения ПДД в Киеве
"Сегодня патрулируя Печерский район, полицейские заметили автомобиль Tesla, водитель которого выехал на полосу общественного транспорта и продолжил движение", — говорится в сообщении.
Инспекторы догнали и остановили нарушителя. За рулем автомобиля находился 36-летний гражданин, который не отрицал свою вину.
Правоохранители вынесли на него постановление за движение полосой общественного транспорта (ч. 3 ст. 122 КУоАП).
В полиции призвали украинцев управлять безопасно и не нарушать правила дорожного движения.
Напомним, сегодня в поселке Калиновка Киевской области легковушка влетела под колеса грузовика. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и сейчас находится в больнице.
Также мы писали, что в Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и попал в ДТП на трассе Киев — Одесса. Мужчина сгорел заживо вместе с авто.
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