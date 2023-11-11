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У Києві оштрафували водія, який здійснив рух смугою громадського транспорту

11 листопада 2023 17:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві оштрафували водія, який здійснив рух смугою громадського транспорту
Автомобіль, який здійснив рух смугою громадського транспорту. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Патрульні у Києві помітили, як автомобіль Tesla здійснив рух смугою громадського транспорту. Вони притягнули до відповідальності порушника.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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"Сьогодні патрулюючи Печерський район, поліцейські помітили автомобіль Tesla, водій якого виїхав на смугу громадського транспорту та продовжив рух", — йдеться у повідомленні.

Інспектори наздогнали та зупинили порушника. За кермом автомобіля перебував 36-річний громадянин, який не заперечував свою провину.

Правоохоронці винесли на нього постанову за рух смугою для громадського транспорту (ч. 3 ст. 122 КУпАП).

У поліції закликали українців кермувати безпечно та не порушувати правила дорожнього руху.

Нагадаємо, сьогодні у селищі Калинівка Київської області легковик влетів під колеса вантажівки. Водій автівки отримав тілесні ушкодження та зараз перебуває в лікарні.

Також ми писали, що у Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій не впорався з керуванням та потрапив у ДТП на трасі Київ — Одеса. Чоловік згорів живцем разом із авто.

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