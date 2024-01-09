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В Киеве оштрафовали водителя такси, отказавшегося общаться на украинском языке

9 января 2024 22:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве оштрафовали водителя такси, отказавшегося общаться на украинском языке
Автомобили такси. Фото: Новости.
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве на таксиста , отказавшегося обслуживать пассажирок на украинском языке, наложили штраф. Муж должен оплатить 3400 гривен за нарушение закона о языке.

Об этом сообщил языковой омбудсман Тарас Креминь.

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"Он должен уплатить в городской бюджет 3400 грн. Штраф еще не оплачен, но хочу подтвердить гражданам Украины, что по каждому из таких фактов мы проводим претензионную работу и если факты подтверждаются, мы используем весь арсенал Кодекса Украины об административных правонарушениях", — отметил Тарас Креминь.

В 2023 году в адрес Уполномоченного поступило 3692 обращений граждан по поводу нарушений закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Это на 30% больше, чем в 2022 году, когда языковой омбудсман получил 2846 сообщений", — отметил омбудсман.

Кремень добавил, что алгоритм действий для граждан Украины в случае нарушения их прав на получение информации или услуг на государственном языке размещен на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

Ранее мы сообщали, что водитель такси Uklon по имени Андрей стал "звездой" сети, отказываясь общаться с клиенткой на украинском языке. Мужчина, едва сдерживая эмоции, просил пассажирку покинуть его авто из-за просьбы перестать разговаривать с ним на языке страны-агрессорки России.

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