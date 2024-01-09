У Києві оштрафували водія таксі, який відмовився спілкуватися українською мовою
У Києві на таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою, наклали штраф. Чоловік має сплатити 3400 гривень за порушення закону про мову.
Про це повідомив мовний омбудсман Тарас Кремінь.
Водія оштрафували через недотримання закону про мову
"Він має сплатити до міського бюджету 3400 грн. Штраф ще не сплачений, але хочу підтвердити громадянам України, що по кожному з таких фактів ми проводимо претензійну роботу і якщо факти підтверджуються, ми використовуємо весь арсенал Кодексу України про адміністративні правопорушення", — зауважив Тарас Кремінь.
У 2023 році на адресу Уповноваженого надійшло 3692 звернень громадян щодо порушень закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
"Це на 30% більше, ніж у 2022 році, коли мовний омбудсман отримав 2846 повідомлень", — зазначив омбудсман.
Кремінь додав, що алгоритм дій для громадян України у разі порушення їхніх прав на отримання інформації чи послуг державною мовою розміщений на сайті Уповноваженого з захисту державної мови.
Раніше ми повідомляли, що водій таксі Uklon на ім'я Андрій став "зіркою" мережі, відмовляючись спілкуватися з клієнткою українському мовою. Чоловік, ледь стримуючи емоції, просив пасажирку покинути його авто через прохання перестати розмовляти з нею мовою країни-агресорки Росії.
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