У Києві оштрафували водія таксі, який відмовився спілкуватися українською мовою

Автомобілі таксі. Фото: Новини.LIVE

У Києві на таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою, наклали штраф. Чоловік має сплатити 3400 гривень за порушення закону про мову.

Про це повідомив мовний омбудсман Тарас Кремінь.

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"Він має сплатити до міського бюджету 3400 грн. Штраф ще не сплачений, але хочу підтвердити громадянам України, що по кожному з таких фактів ми проводимо претензійну роботу і якщо факти підтверджуються, ми використовуємо весь арсенал Кодексу України про адміністративні правопорушення", — зауважив Тарас Кремінь.

У 2023 році на адресу Уповноваженого надійшло 3692 звернень громадян щодо порушень закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Це на 30% більше, ніж у 2022 році, коли мовний омбудсман отримав 2846 повідомлень", — зазначив омбудсман.

Кремінь додав, що алгоритм дій для громадян України у разі порушення їхніх прав на отримання інформації чи послуг державною мовою розміщений на сайті Уповноваженого з захисту державної мови.

Раніше ми повідомляли, що водій таксі Uklon на ім'я Андрій став "зіркою" мережі, відмовляючись спілкуватися з клієнткою українському мовою. Чоловік, ледь стримуючи емоції, просив пасажирку покинути його авто через прохання перестати розмовляти з нею мовою країни-агресорки Росії.