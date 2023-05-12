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В Киеве памятники Пушкину утратили охранный статус

12 мая 2023 03:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Киеве памятники Пушкину утратили охранный статус
В октябре 2022 года снесли самый старый в Киеве бюст Пушкина. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Министерство культуры и информационной политики Украины лишило охранного статуса два памятника российскому поэту Александру Пушкину в Киеве. Теперь они не подлежат занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и объектам культурного наследия.

Соответствующий указ подписал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Об этом говорится на сайте ведомства.

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В решении Минкульта упоминается:

  • "Памятник бюст А.С. Пушкину", расположенный на улице Михаила Емельяновича-Павленко, 1
  • "Бюст А.С. Пушкина", расположенный на улице Вячеслава Чорновила, 37-А.

Соответствующее решение было принято по выводам Экспертной комиссии по вопросам учета объектов культурного наследия при Минкультуры, на основании представления Департамента охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации.

Заметим, еще один памятник Пушкину до сих пор находится на Шулявке. Активисты создали петицию о немедленном демонтаже этого памятника.

Напомним, в Министерстве культуры и информационной политики Украины продолжают и поддерживают процессы деколонизации и декоммунизации в обществе. Однако там заявляют, что они должны происходить с соблюдением законодательства.

 

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