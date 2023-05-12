У Києві пам’ятники Пушкіну втратили охоронний статус

Скинутий у жовтні 2022 року найстаріший у Києві бюст Пушкіна. Фото: Facebook

Міністерство культури та інформаційної політики України позбавило охоронного статусу два пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну у Києві. Тепер їх не будуть вносити до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та до об’єктів культурної спадщини.

Відповідний наказ підписав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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У рішенні Мінкульту йдеться про:

"Пам’ятник бюст О.С. Пушкіну", який розташований на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка, 1

"Погруддя О.С. Пушкіна", яке розташоване на вулиці В’ячеслава Чорновола, 37-А.

Відповідне рішення ухвалили за висновками Експертної комісії з питань обліку об'єктів культурної спадщини при Мінкультури, на підставі подання Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації.

Зауважимо, ще один пам'ятник Пушкіну досі є на Шулявці. Активісти створили петицію про негайний демонтаж цього пам'ятника.

Нагадаємо, у Міністерстві культури та інформаційної політики України продовжують і підтримують процеси деколонізації і декомунізації в суспільстві. Проте, там наголошують, що вони мають відбуватися із дотриманням законодавства.