Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві пам’ятники Пушкіну втратили охоронний статус arrow

У Києві пам’ятники Пушкіну втратили охоронний статус

12 травня 2023 03:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Києві пам’ятники Пушкіну втратили охоронний статус
Скинутий у жовтні 2022 року найстаріший у Києві бюст Пушкіна. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міністерство культури та інформаційної політики України позбавило охоронного статусу два пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну у Києві. Тепер їх не будуть вносити до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та до об’єктів культурної спадщини.

Відповідний наказ підписав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Про це йдеться у повідомленні відомства

Читайте також:

У рішенні Мінкульту йдеться про:

  • "Пам’ятник бюст О.С. Пушкіну", який розташований на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка, 1
  • "Погруддя О.С. Пушкіна", яке розташоване на вулиці В’ячеслава Чорновола, 37-А.

Відповідне рішення ухвалили за висновками Експертної комісії з питань обліку об'єктів культурної спадщини при Мінкультури, на підставі подання Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації.

Зауважимо, ще один пам'ятник Пушкіну досі є на Шулявці. Активісти створили петицію про негайний демонтаж цього пам'ятника. 

Нагадаємо, у Міністерстві культури та інформаційної політики України продовжують і підтримують процеси деколонізації і декомунізації в суспільстві. Проте, там наголошують, що вони мають відбуватися із дотриманням законодавства.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB