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В Киеве парки будут обрабатывать от клещей — где не рекомендуют гулять

13 апреля 2024 18:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве парки будут обрабатывать от клещей — где не рекомендуют гулять
Обработка парка от клещей. Фото иллюстративное: Вечерний Киев
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

По сообщению коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Святошинского района, специалисты проведут очистку парковых территорий от клещей. Они будут работать с семи часов утра.

Об этом сообщает Вечерний Киев в субботу, 13 апреля.

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Будут обрабатывать парки от клещей

Граждан просят ограничить активный отдых в парке при обработке территорий от клещей.

График проведения акарицидной обработки зеленых зон:

  • 15.04.2024 — парк "Совки" (с 7:00 часов утра);
  • 16.04.2024 — парк им. генерала Потапова (с 7:00 утра);
  • 17.04.2024 — парк на ул. Орест Васкула (с 7:00 часов утра);
  • 18.04.2024 — сквер на ул. Котельникова 26-32/11 (с 7:00 утра).

В отдельных парках Днепровского, Деснянского и Шевченковского районов уже провели акарицидные обработки зеленых зон.

Ранняя весна привела к тому, что клещи в городских парках активизировались несколько быстрее, чем в прошлые годы. Так что в КО "Киевзеленстрой" начали борьбу с этими насекомыми.

Ранее мы писали, что Комаровский рассказал о двух страшных болезнях, которые переносят клещи.

Если вас укусил клещ, первое, что нужно сделать, это вытащить насекомое. Врач объясняет, что клещей не нужно "выкручивать", да и другие народные методы могут только навредить.

Киев
Украина
парки
клещи
столица

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