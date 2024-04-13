В Киеве парки будут обрабатывать от клещей — где не рекомендуют гулять
По сообщению коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Святошинского района, специалисты проведут очистку парковых территорий от клещей. Они будут работать с семи часов утра.
Об этом сообщает Вечерний Киев в субботу, 13 апреля.
Будут обрабатывать парки от клещей
Граждан просят ограничить активный отдых в парке при обработке территорий от клещей.
График проведения акарицидной обработки зеленых зон:
- 15.04.2024 — парк "Совки" (с 7:00 часов утра);
- 16.04.2024 — парк им. генерала Потапова (с 7:00 утра);
- 17.04.2024 — парк на ул. Орест Васкула (с 7:00 часов утра);
- 18.04.2024 — сквер на ул. Котельникова 26-32/11 (с 7:00 утра).
В отдельных парках Днепровского, Деснянского и Шевченковского районов уже провели акарицидные обработки зеленых зон.
Ранняя весна привела к тому, что клещи в городских парках активизировались несколько быстрее, чем в прошлые годы. Так что в КО "Киевзеленстрой" начали борьбу с этими насекомыми.
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