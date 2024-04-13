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У Києві парки оброблятимуть від кліщів — де не рекомендують гуляти

13 квітня 2024 18:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві парки оброблятимуть від кліщів — де не рекомендують гуляти
Обробка парку від кліщів. Фото ілюстративне: Вечірній Київ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

За повідомленням комунального підприємства з утримання зелених насаджень Святошинського району, фахівці проведуть очищення паркових територій від кліщів. Вони працюватимуть із сьомої години ранку.

Про це повідомляє Вечірній Київ у суботу, 13 квітня.

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Оброблятимуть парки від кліщів

Громадян просять обмежити активний відпочинок у парку під час обробки територій від кліщів.

Графік проведення акарицидної обробки зелених зон:

  • 15.04.2024 — парк "Совки" (з 7:00 години ранку);
  • 16.04.2024 — парк ім. генерала Потапова (з 7:00 години ранку);
  • 17.04.2024 — парк на вул. Ореста Васкула (з 7:00 години ранку);
  • 18.04.2024 — сквер на вул. Котельникова 26-32/11 (з 7:00 години ранку).

В окремих парках Дніпровського, Деснянського та Шевченківського районів уже здійснили акарицидні обробки зелених зон.

Рання весна спричинила те, що кліщі в міських парках активізувалися дещо швидше, ніж у минулі роки. Тож у КО "Київзеленбуд" розпочали боротьбу з цими комахами.

Раніше ми писали, що Комаровський розповів про дві страшні хвороби, які переносять кліщі.

Якщо вас вкусив кліщ, перше, що потрібно зробити, це витягнути комаху. Лікарка пояснює, що кліщів не потрібно "викручувати", та й інші народні методи можуть лише нашкодити. 

Київ
Україна
парки
кліщі
столиця

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