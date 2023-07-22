В Киеве парковка снова станет платной

Коммунальщики цепляют знак парковки в Киеве. Фото: 24 Канал

В Киеве с 24 июля начнут взимать плату за стоянку автомобилей на городских парковочных местах. Впрочем, платная парковка будет не каждый день.

Об этом говорится в приложении "Киев Цифровой".

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Платная парковка в Киеве

В сообщении говорится, что будни с 8:00 до 22:00 теперь являются платными часами для парковки. Но если речь идет о выходных или о периоде с 22:00 до 8:00 в рабочие дни, стоянка автомобилей будет бесплатной.

Для удобства пользователей предлагается включить уведомления на своем смартфоне. Таким образом, каждый час приложение будет напоминать вам о том, что ваш автомобиль находится на платной стоянке. К 22:00, если вы забудете завершить процесс парковки, система сделает это за вас автоматически.

Важно помнить, что если автовладельцы не включат уведомления или оставят машину после 22:00 на стоянке, рекомендуется настроить автоматическое завершение парковки. Для этого, при запуске процесса парковки через приложение, достаточно нажать на значок "часы" и установить нужное время завершения.

В "Киев Цифровой" настоятельно рекомендуют избегать оплаты парковки наличными деньгами. Если кто-то потребует у вас платеж в наличной форме, скорее всего, это мошенничество, и в такой ситуации стоит обратиться в полицию.

Напомним, что в городах водителям всегда не хватает парковочных мест, особенно в центре больших населенных пунктов. Стало известно, разрешается ли водителям останавливаться на тротуарах и при каких условиях.